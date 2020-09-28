В Совфеде указали на заинтересованность США в конфликте в Карабахе

Москва, 28 сентября. Соединенные Штаты Америки могут использовать конфликты на границах России для обострения ситуации в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Совфеда по защити суверенитета РФ Андрея Климова.

По мнению Климова, это относится и к Белоруссии, и к армяно-азербайджанскому конфликту.

Андрей Климов убежден, что такая позиция США соответствует их политической линии по сдерживанию России.

«Эти конфликты могут быть использованы для дестабилизации в России. В случае с Арменией и Азербайджаном мы видим наличие многих игроков в данном регионе, — рассказал Климов. — Создание напряжение на территории постсоветского пространства всегда соответствовало интересам США».

Напомним, боестолкновения между Арменией и Азербайджаном начались утром 27 сентября из-за обострения ситуации по Нагорному Карабаху. В Белоруссии многочисленные протестные акции проходят после выборов главы государства, победу на которых одержал Александр Лукашенко.