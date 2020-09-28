Вдова Талькова рассказала, для чего певец купил себе газовый пистолет

Москва, 28 сентября. Вдова убитого в 1991 году музыканта Игоря Талькова рассказала, зачем ее супруг купил свой газовый пистолет, сыгравший роковую роль в трагических событиях во Дворце спорта «Юбилейный». Женщина вместе с сыном до сих пор пытается добиться наказания для убийцы Талькова, однако главный подозреваемый находится в Израиле, поэтому сделать это непросто. Об этом она рассказала в интервью «Экспресс газете».

Игорь Тальков трагически погиб в 1991 году во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный». Человеком, который нажал на курок, оказался администратор группы музыканта «Спасательный круг» Валерий Шляфман. Однако спустя много лет привлечь его к ответственности не удается.

«Наш генпрокурор недавно на каком-то брифинге заявил, что ни одно дело, даже многолетней давности, не должно остаться нераскрытым. Это не вернет Игоря. Просто не хочется, чтобы эта история была черным пятном в его судьбе», — говорит вдова Талькова Татьяна.

По ее словам, незадолго перед смертью Талькову угрожали неизвестные. Музыкант решил приобрести газовый пистолет, чтобы обезопасить свою супругу и сына.

«Угрозы ему поступали, но с какой стороны, я не знаю. Тогда и появился этот пресловутый газовый пистолет, он купил его для меня, опасался за нас с сынишкой, ведь на дворе были 90-е годы», — рассказывает Татьяна Ивановна.

В деле об убийстве Талькова часто фигурирует имя певицы Азизы. Звезда нередко делилась подробностями случившегося в различных телешоу. Вдова Талькова утверждает, что сказанные ею слова в большинстве случаев являются клеветой в адрес музыканта. Она также вспомнила, что не так давно певица некрасиво поступила по отношению к их семье, несмотря на то, что Игорь Тальков-младший очень ей помог.