Юрист рассказала об особенностях раздела имущества при разводе

Семейным кодексом установлено, что при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными. Но это не всегда так. Об особенностях раздела имущества при разводе ФАН рассказала юрист, специалист по семейному праву Елена Николаева.

Доли равны не всегда

«Режим совместной собственности может быть изменен путем заключения брачного договора, в котором определяется, что из имущества будет являться совместной собственностью, а что — собственностью каждого из супругов. Также бывшие супруги могут сами договориться о разделе имущества, нажитого в период брака и заключить соответствующее соглашение. Важный момент — документ должен быть нотариально удостоверен», — пояснила юрист.

По ее словам, если супруги не могут договориться о разделе имущества, то раздел осуществляется в судебном порядке. Это правило касается только того имущества, которое было нажито в период брака вне зависимости от того, на чье имя оно оформлено. Исключением будет личное имущество каждого из супругов, которое принадлежало им до брака или было получено в дар, по наследству, приватизировано. Также к личному имуществу относятся вещи индивидуального использования (кроме драгоценностей и предметов роскоши) и исключительные права на результат интеллектуальной деятельности.

«Имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания, при прекращении семейных отношений может быть признано судом собственностью каждого из них. Именно поэтому в спорах о разделе совместно нажитого имущества существенное значение имеет также момент прекращения совместного проживания. Не учитываются при разделе имущества вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их общих несовершеннолетних детей, такие вклады считаются принадлежащими этим детям», — добавила Елена Николаева.

По словам юриста, суд может отступить от принципа равенства долей. Но для этого нужны основания. Одним из которых может оказаться учет прав ребенка, если он инвалид. Другим — установление того факта, что один из супругов не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

Долги делят пополам

По словам юриста, то, как делятся долги при разводе, зависит от того, как они были оформлены, на что потрачены и можно ли их отнести к общим долгам супругов. По умолчанию долг супруга, который он оформил на себя, является его личным, пока не будет доказано обратное.

«Если заемщиком по договору являлся один из супругов, то для раздела долга необходимо доказать, что денежные средства были потрачены на общие нужды супругов и доказывать это должен тот, кто настаивает на разделе долга. Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям», — рассказала Елена Николаева.

По ее словам, в законодательстве нет определения, что является общим долгом супругов. Но из правоприменительной практики можно сделать вывод, что это:

— долги по сделкам, в которых оба супруга выступают заемщиками или о которых знали оба супруга;

— долги по сделкам, в которых стороной является один из супругов, но полученные денежные средства были потрачены им на нужды семьи или на приобретение совместного имущества.

«Как делить? Добровольно — путем включения положений о разделе долгов в соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Главное, чтобы не были нарушены права кредиторов. Если согласия нет, то в судебном порядке. Важно помнить, что в рамках судебного процесса о разделе совместно нажитого имущества всегда можно прийти к мировому соглашению», — заключила Елена Николаева.

Ранее юристы рассказали об особенностях поправок в закон о банкротстве. Теперь станет возможным внесудебное списание долгов, а заявки на него будут принимать в многофункциональных центрах (МФЦ).