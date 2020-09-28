Журналисты Кашин и Мардан обвинили Навального в обмане россиян

Москва, 28 сентября. Посты в социальных сетях за Алексея Навального пишут SMM-специалисты, в то время как блогер обманывает россиян, выдавая их за свои. Такое мнение высказали журналисты Олег Кашин и Сергей Мардан в эфире программы «Судный день» на радио «Комсомольская правда».

Они обратили внимание на то, что Навальный слишком быстро восстановился и смог перейти от узнавания слов к полноценному написанию связных текстов в своем Instagram-аккаунте. По мнению экспертов, посты в социальных сетях оппозиционера писали SMM-щики, причем, судя по текстам, делали это разные люди.

«Я думаю, что за прошедшие полторы недели они сменили, как минимум, трех эсэмэмщиков», — заявил Сергей Мардан.

Он объяснил, что об этом говорит даже постановка фотографий в блоге Навального: снимок из палаты с «пластмассовой семьей» и фото с женой на балконе, а сами тексты, по мнению эксперта, написаны «не по-русски». Он добавил, что специалисты смогли только с третьего раза угадать «тональность» повествования.

«Вся эта история меня оскорбляет до глубины души. Просто вот когда меня считают за идиота, за клинического, а вместе со мной еще несколько миллионов добрых русских людей, мне хочется наплевать в рожу», — заявил Мардан.

Олег Кашин поддержал коллегу, отметив, что в России «привыкли считать россиян за идиотов».

«Конечно, нас всех считают за идиотов, нам всем плюют в лицо», — отметил Кашин.

По его словам, в ФБК (признан в РФ иноагентом) манипулируют аудиторией из-за чрезмерной лояльности людей.

Ранее Федеральное агентство новостей обращало внимание на то, что после недавнего выхода из комы Навальный навряд ли может писать тексты и вести свой блог сам.