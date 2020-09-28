В Совфеде отметили важность сохранения народных промыслов

Москва, 28 сентября. Сохранение народных промыслов поможет не только развивать туризм, но и повысит социальную активность сельской молодежи в России и Белоруссии. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, передает ФАН.

«Убежден, что нам нужно сохранить для молодого поколения наше национальное достояние, а также сделать все, чтобы это стало драйвером развития территорий и их туристического потенциала», — сказал сенатор на VII Форуме регионов России и Белоруссии.

Алексей Майоров рассказал белорусским коллегам, что в палате регионов работает комиссия по сохранению художественных промыслов — важнейшей части культурного наследия народов России.

«В произведениях народных промыслов выражается российская ментальность, характерные черты культуры, уникальность традиций, а их названия связаны с местами, где они зародились», — сказал он, упомянув хохломскую роспись и павловопосадские платки.

Открытие двухдневного Форума регионов России и Белоруссии состоялось в понедельник. Мероприятие проходит в дистанционном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 28 сентября пройдут пять тематических секций, а пленарное заседание с участием Совета Федерации — 29 сентября.

Отметим, что на мероприятие также приглашены президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.