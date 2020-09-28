Лера Кудрявцева раскрыла подробности конфликта с Андреем Разиным

Москва, 28 сентября. Телеведущая Лера Кудрявцева в рамках шоу «Осторожно, Собчак!» раскрыла подробности конфликта с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным, который неоднократно оскорблял ее и публично называл девушкой с пониженной социальной ответственностью.

Теледива вышла первый раз замуж за музыканта Сергея Ленюка — барабанщика «Ласкового мая». В 18 лет она забеременела, и пара приняла решение пожениться и переехать в Москву. По словам Кудрявцевой, после этого на Ленюка начали давить: его упрекали в том, что он пошел вразрез концепции группы.

«Зачем? У нас мальчики, все сироты. У нас фанаты. Что ты делаешь? Зачем она тебе нужна?» — вспоминает слова, которые говорили ее первому мужу после новостей об их свадьбе и беременности.

По словам телеведущей, Ленюк давал отпор и говорил, что любит свою девушку. В итоге, как пояснила Лера Кудрявцева, на ее сторону встал и солист коллектива Юрий Шатунов, который прекратил отношения с Андреем Разиным. Телеведущая призналась, что толком и не знает продюсера, который видел ее пару раз в жизни, но не раз говорил, что Ленюк якобы «купил ее за пять рублей».

«Я не знаю, что ему от меня надо. Я только понимаю, что ему нужен хайп. Он не был при встрече, когда я познакомилась с Сергеем. Его не было в том городе, когда с ним познакомилась», — обратила внимание Кудрявцева.

Лера Кудрявцева также откровенно рассказала, за что хочет посадить Разина. Как пояснила звезда, она начала судиться с продюсером, так как тот оскорбил ее сына Жана Ленюка и маму.

«Он начал говорить, что я родила ребенка не от Ленюка, я его бросила в роддоме. В общем, там такой спич из бреда был», — пояснила телеведущая.

Лера Кудрявцева считает, что «пару годиков в тюрьме ему [Разину] бы не помешали».