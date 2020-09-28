Как в научной роте Росгвардии совмещают службу в армии и научные изыскания

Военнослужащие научной роты Росгвардии — одного из самых необычных подразделений — почти за три года опубликовали около 90 научных работ. Выпускники МГИМО, МГУ, Дипломатической академии МИД РФ служат здесь — и продолжают заниматься наукой. Корреспондент ФАН узнал, чем еще занимаются операторы научной роты.

Конкурс в роту

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» эта группа военных резко отличалась от других посетителей. Интерес к новшествам и образцам техники у них был явно не мальчишеский — каждую новинку, каждую перспективную разработку они оценивали профессиональным взглядом. И не случайно — ведь эти росгвардейцы служат в необычном подразделении — научной роте.

Начальник группы Военно-научного управления Росгвардии Андрей Штоппель рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей об особенностях отбора кандидатов в это подразделение.

«В научную роту Росгвардии отбираются наиболее подготовленные выпускники вузов, склонные к научной работе. Кандидат должен зайти на сайт Росгвардии и отправить заявку и пакет необходимых документов по указанному адресу. Предпочтение отдается победителям научных олимпиад, участникам научных исследований. Все кандидаты проходят конкурсный отбор — и только после этого попадают в научную роту».

11 ноября 2020 года исполнится ровно три года с того момента, как первые операторы — а именно так называют военнослужащих научной роты — принесли присягу на плацу подмосковной Балашихи. Как и в обычном строевом подразделении, служба здесь длится год. И пусть основной упор в роте делается на науку — не забывают здесь и про военное дело.

«Сама рота состоит из трех взводов. Первый специализируется на исследованиях в области информационных технологий. Второй занимается разработками в области инновационной деятельности. Это касается, прежде всего, развития систем вооружения, специальной техники. Третий взвод — гуманитарный. Он специализируется на военно-исторической работе, проблемах противодействия терроризму, а также на сфере обеспечения национальной безопасности государства», —пояснил полковник Штоппель.

Первые научные роты появились в подразделениях министерства обороны. Сегодня таких рот уже 17. В Росгвардии научная рота одна, и только здесь есть уникальный гуманитарный взвод.

Армия — не «страшилка»

Выпускники МГИМО, Дипломатической академии МИД РФ, МГУ и других престижных заведений считают честью служить именно в этом подразделении Росгвардии. Об этом рассказал Федеральному агентству новостей выпускник МГУ и Дипломатической академии МИД РФ Василий Останин-Головня.

«Здесь у меня несколько факторов сложилось. Первый — прагматический, — сказал Останин-Головня. — Сегодня без военного билета никуда. Я планирую поступить на госслужбу, возможно, буду работать в МИД РФ, а может, останусь в Росгвардии. Второй — это идеологический фактор. Я патриот своей страны. Если в школьные годы и во время учебы армия была некой «страшилкой», то со временем я многое переосмыслил и понял, что без армии — никуда. Я хотел отслужить сразу после получения диплома бакалавра, но решил, что лучше будет окончить магистратуру — и тогда уже пойти служить».

Останин-Головня рассказал, что окончательно созрел для службы в армии после получения второго диплома. Как раз тогда молодой человек узнал о формировании научных рот.

«Третий фактор — личный. Честно говоря, за шесть лет постоянной учебы — да еще и сразу после школы — немножко устаешь от академической среды, научной деятельности. Я решил взять годовую паузу перед аспирантурой», — сказал оператор научной роты.

Другой оператор — Эдуард Диденко — попал в научную роту буквально с трапа самолета. Прежде, чем пойти служить, молодой человек восемь лет учился за границей.

«Для себя я давно решил, что качественное образование я получаю за границей, но приносить пользу буду только России, — сказал Диденко. — Я думаю, что мои знания, мой опыт могут пригодиться родной стране. Когда уже вернулся домой, то понял, что надо идти служить».

Диденко добавил, что служба в армии для него — не только способ отдать долг своей стране, но и крайне полезный личный опыт. Молодой человек отправил свою заявку в научную роту Росгвардии, и в скором времени ему перезвонили.

«Мне сказали, что я буду ценным кадром, так как очень хорошо владею иностранным языком, — вспоминает Диденко. — Сейчас я занимаюсь переводом технической документации. И теперь я понимаю, что в свои 24 года к двум дипломам я приобретаю ценный опыт армейской службы».

Студенческий опыт для научных статей

Подробно рассказывать о том, чем конкретно занимаются в научной роте, военнослужащим нельзя — это, разумеется, военная тайна. Но операторы все же немного рассказали о своих обязанностях.

По словам специалиста-международника, выпускника МГИМО, а ныне военнослужащего Росгвардии Ивана Глухова, операторы пишут статьи, которые нередко публикуются в научных изданиях. Кстати, в армии оператору Глухову пригодились знания, полученные в студенческие годы.

«У меня есть возможность продолжить и собственные научные изыскания, которыми я занимался на «гражданке» — я написал статью о массовых беспорядках в Латинской Америке, которые прокатились там в 2019 году, — рассказал Глухов. — Тогда я обобщил причины, выделил ключевые закономерности. Вот и здесь мы занимаемся сбором информации, ее обобщением — и дальше уже передаем в научное управление Росгвардии. Эта работа мне очень поможет в моей дальнейшей карьере, так как я намерен связать свою жизнь с аналитической работой в одном из департаментов МИД РФ».

Сослуживец Глухова Останин-Головня занимается проблемой фальсификации истории. Вместе с другими операторами он работает над военными аспектами этого вопроса.

«Моя тема связана с деятельностью войск НКВД в годы Великой Отечественной войны. В обществе бытует однобокое представление об этих частях, хотя мало кто знает о героизме солдат и офицеров НКВД, — сказал Останин-Головня. — Моя задача — найти методы и формы для создания наиболее правдивого имиджа войск наркомата внутренних дел в период Отечественной войны. Тема, конечно, несколько далекая от моей гражданской специальности. Тем не менее, я могу применить полученные в вузе знания именно в этой сфере».

Оператор научной роты уточнил, что его задача — собрать теоретическую основу и показать, как это можно применить на практике — и не только в работе с личным составом Росгвардии, но и с молодежью — учениками школ, студентами техникумов и вузов.

Все работы военнослужащих анализируются научными руководителями, рассматриваются на заседаниях Научного совета и Научного центра стратегических исследований Росгвардии. Об эффективности работы военнослужащих научной роты говорят цифры — за неполные три года с момента ее образования операторами выполнено около 90 научных работ. И с каждым новым призывом этот список будет пополняться.