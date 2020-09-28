У российских туристов в Турции украли свыше 100 тысяч рублей из номера

Бодрум, 28 сентября. 18-летний юноша ограбил российских туристов в курортном городе Турции на сумму свыше 100 тысяч рублей, сообщает турецкое издание Güneş.

Четверо граждан России обратились в местную полицию после того, как неизвестный похитил из их апартаментов 100 тысяч рублей, ноутбук, наручные часы и угнал арендованное авто. По приезде правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения — так полицейским удалось установить личность похитителя, коим оказался 18-летний юноша.

Преступник был арестован в номере отеля, где он остановился. Как выяснилось, это уже 15-е его «дело». В апартаментах грабителя полицейские обнаружили краденные вещи, а у гостиницы был припаркован угнанный автомобиль. Все похищенное имущество турецкая жандармерия вернула туристам.

Отметим, с учетом сложностей, возникших на фоне коронавирусных ограничений, в Турции фиксируется рост преступности — местные жители и бизнесмены делают все для того, чтобы выжить. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о закрытии нелегально работающего четырехзвездочного отеля в Мармарисе — в ходе проверки лицензий на продажу алкоголя полиция выявила ряд нарушений. Кроме того, гостиница уже ранее была опечатана властями муниципалитета по тем же причинам. Туристов, в числе которых были и россияне, вынужденно переселили в другие отели.