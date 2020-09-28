Аналитик Кошкин рассказал, какое русское оружие может закупить Армения

Армения может закупить высокотехнологичную технику и снаряды для РСЗО, предположил военный аналитик Андрей Кошкин. Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что при необходимости Ереван готов обратиться к Москве за новыми поставками российского оружия. Однако пока об этом речи не идет.

«Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении. Наше военно-техническое сотрудничество развивается, реализация договоренностей на поставки оружия идет в нормальном режиме. На сегодняшний день ситуация меняется, мы имеем сейчас третью сторону — Турцию. Если будет необходимость, то, конечно, будем обращаться и решать вопросы. В первую очередь к России», — заявил посол в интервью РИА Новости.

Комментируя заявление Тоганяна, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предположил, что «у Армении в случае необходимости будет желание приобрести высокоэффективное мощное артиллерийское и ракетное вооружение».

«Конфликт давний, и по информации из открытых источников можно сделать вывод, что вооруженные силы Азербайджана укомплектованы чуть лучше. У них больше численность населения, численность вооруженных сил, больше оборонный бюджет, больше танков, самоходной артиллерии, другой бронетехники, больше истребителей, транспортников, штурмовиков, ЗРК и т. д. Практически по всем параметрам превосходят. К тому же сейчас на линии соприкосновения в ход пошла реактивная артиллерия, значит в первую очередь Армения может попросить снаряды для РСЗО и артиллерии», — говорит эксперт.

При этом собеседник ФАН добавил, что речь может идти о ракетах для реактивной системы залпового огня «Торнадо». Помимо этого, для прикрытия воздуха и военной техники на марше Армения может запросить зенитные комплексы сухопутных войск ближнего действия «Тор».

«Недавно в сети появились видео уничтожения турецкими БПЛА Bayraktar TB2 армянских ЗРК 9K33 «Оса». Причем складывалось впечатление, что последние просто не видели эти дроны. Потеря средств контроля воздушного пространства может стоить армянской армии многого, поэтому мы можем предположить, что Ереван попросит 9К330 «Тор». Ну а дальше будут средства поражения — комплексы ствольной артиллерии, бронетранспортеры, танки. Опять же Армения может попросить оперативно-тактические ракетные комплексы типа «Искандер». Все это будет желанным и занесено в лист запроса и оплаты. Главное, чтобы после локдауна из-за коронавирусной инфекции денег хватило. Сейчас все испытывают серьезные экономические затруднения», — заключил Кошкин.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Азербайджан также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

ФАН ведет текстовую трансляцию событий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.