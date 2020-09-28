Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым требует повторного рассмотрения дела

Москва, 28 сентября. Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера театра и кино Михаилом Ефремовым, требует нового рассмотрения дела. Об этом сообщает ТАСС.



Жалоба Ирины Стерховой на приговор Михаилу Ефремову поступила в Пресненский суд Москвы. Представитель женщины указывает, что судом не было рассмотрено повторное ходатайство о признании ее потерпевшей, что, по его словам, является нарушением. По мнению гражданской жены погибшего, это повлияло на законность и обоснованность приговора.

«Представитель Стерховой И. М. просит отменить приговор суда и направить дело на новое рассмотрение», — рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подаст в суд на СМИ. Ранее Пашаев заявил, что у него нет конфликта с бывшим подзащитным и его семьей.