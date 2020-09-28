Как Турция поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте

В воскресенье, 27 сентября, рано утром между Арменией и Азербайджаном возобновился военный конфликт в Нагорном Карабахе. Баку сообщил о том, что армянские ВС начали интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. А Ереван обвинил последних в наступлении в направлении Нагорного Карабаха. Конфликт стал самой важной темой обсуждения в турецких СМИ. Президент Турции и его министры сделали резкие заявления в адрес Армении, и напомнили о полной поддержке Азербайджана.

Telegram-канал «Стамбульский волк» решил разобраться, как Анкара поддерживает Баку.

Что говорит Эрдоган и его министры

После того как стало известно о вооруженном столкновений между Арменией и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал заявление в твиттере, в котором выразил поддержку азербайджанской стороне.

Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2020

«Армения еще раз продемонстрировала, что она является самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе. Турция сегодня, как и всегда, со всеми своими возможностями находится рядом с азербайджанскими братьями. Международное сообщество, которое не может дать необходимую адекватную оценку агрессии Армении, еще раз демонстрирует политику двойных стандартов», — написал турецкий лидер.

При этом Эрдоган обвинил Минскую группу ОБСЕ в том, что она якобы в течение почти 30 лет даже не пыталась решить конфликт.

Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп поговорил по телефону с председателем Милли Меджлиса1 Азербайджана Сахибой Гафаровой.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Ermenistan’ın son saldırısı ele alınırken Başkan Şentop, Türkiye’nin ‘Tek Millet İki Devlet’ şiarınca Azerbaycan’a her türlü desteği vereceğini ifade etti. pic.twitter.com/wZqXymcWU8 — TBMM (@TBMMresmi) September 27, 2020

«Турция и Азербайджан — единая нация, два государства. Анкара окажет Баку любую поддержку», — сказал Шентоп.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После переговоров глава турецкого МИД обвинил Армению в том, что она надеется получить выгоду от невозможности решить карабахский конфликт.

Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen #Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada Can #Azerbaycan’ın yanındayız.???????????????? — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 27, 2020

«Армения снова перешла черту, но на этот раз она получила вооруженный ответ. Мы поддержим Азербайджан всеми силами, как за столом переговоров, так и на поле боя», — заявил Чавушоглу.

Министр обороны Турции Хулуси Акар тоже прокомментировал события в Нагорном Карабахе:

«Армения, напав на Азербайджан и нарушив режим прекращения огня, в очередной раз показала, что она заинтересована в провокациях. Самым большим препятствием на пути к миру и стабильности на Кавказе является агрессивная позиция Армении, и она должна немедленно прекратить агрессию, которая вызовет пожар во всем регионе».

Отношения двух стран

Турция в ноябре 1991 года стала первым государством, признавшим Азербайджанскую Республику после ее отделения от Советского союза. Дипломатические отношения между странами были установлены 14 января 1992 года. Турция также имеет посольство в Баку и два генеральных консульства — в Нахичеване и Гяндже. Азербайджан, в свою очередь, имеет посольство в Анкаре и два генеральных консульства — в Стамбуле и провинции Карс.

Идеологию отношений между Анкарой и Баку можно также пересказать изречениями, которые часто повторяются в двух государствах. Первое — Мустафы Кемаля Ататюрка:

«Радость Азербайджана — наша радость, его горе — наше горе».

Второе — Гейдара Алиева:

«Мы — одна нация, два государства».

Турецкие инвестиции в Азербайджан за период 2002-2019 гг. составили 11 миллиардов долларов. Азербайджанские инвестиции в Турцию за эти годы составили 19,5 миллиарда долларов.

Военное сотрудничество

Сотрудничество в сфере обороны между Турцией и Азербайджаном обусловлено несколькими соглашениями 90-х годов, согласно которым Анкара может проводить военную подготовку азербайджанского персонала в турецких военных учреждениях. Есть еще одно соглашение о «стратегическом партнерстве» от 2010 года, в котором также говорится, что две страны будут помогать друг другу, если одна из них воспользуется правом на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН. Согласно этому договору, если одна из сторон подвергнется вооруженной атаке или агрессии со стороны третьего государства, то стороны окажут взаимную помощь с использованием всех возможностей. Он также предусматривает тесное сотрудничество в оборонной и военно-технической сфере.

Кроме того, в 2016 году Баку и Анкара подписали протоколы, согласно которым некоторые объекты в гарнизоне «Гызыл Шярг» («Красный Восток») в столице Азербайджана, и терминал, расположенный на военном аэродроме в поселке Зейналабдин Тагиев (бывшее название Насосный) в городе Сумгаит, были введены в эксплуатацию для пользования турецкой стороной. Численность военнослужащих Турции, согласно открытым источникам, составляет до 100 человек.

Военные учения

Баку и Анкара ежегодно проводят военные учения. В 2019 году страны провели 13 совместных военных маневров. С 29 июля по 10 августа 2020 года Турция и Азербайджан провели самые масштабные учения, с привлечением сухопутных войск и авиации. С 1 по 5 августа состоялись маневры с привлечением сухопутных войск в Баку и Нахичеване, а с 29 июля по 10 августа — с участием военной авиации в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. В учениях были задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Споры о военной базе Турции в Азербайджане

В июле 2020 года азербайджанские СМИ утверждали, что между Баку и Анкарой обсуждался вопрос о создании турецкой военной базы в Нахичеване. Все это происходило на фоне событий в Товузе — городе на границе между Азербайджаном и Арменией — и масштабных военных учений в августе. В то же время совместные учения по стрельбе посетили глава министерства обороны Турции Хулуси Акар и глава Генштаба Яшар Гюлер. Позже они встретились с президентом Ильхамом Алиевым.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin takip ettiği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı.https://t.co/b7pUTtEVkC#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/SgzmNAhMI4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2020

Англоязычная турецкая газета Daily Sabah в августе опубликовала текст о вероятности создания турецкой военной базы в Азербайджане, где кроме всего прочего отмечалось, что подобные обсуждения всегда связаны с уровнем отношений между Москвой и Анкарой.

«Россия — крупнейший конкурент Турции в регионе. Если мы примем во внимание членство Турции в НАТО, создание военной базы в Азербайджане для обеспечения военно-политического баланса создаст противовес российской военной базе в Армении. Появление турецкой военной базы напрямую осложнит двусторонние отношения между РФ и Азербайджаном, а также станет источником беспокойства для Ирана», — написала газета.

Впрочем, по мнению бакинского политолога, главы клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде, военная доктрина Азербайджана не предполагает размещение военных баз других стран на территории страны.

«Военная доктрина Азербайджана делает невозможным такие предположения. Да и особой необходимости в размещении турецкой военной базы в Нахичеване, откуда рукой подать до Турции, нет. В случае возникновения угрозы Анкара способна в считанные минуты передислоцировать свои силы в Нахичевань, для этого военная база на той территории не нужна», — считает он.

Турецкое вооружение на 30 млн долларов

Вдобавок, в феврале этого года Баку и Анкара подписали соглашение о военном финансовом сотрудничестве, которое предусматривало денежную помощь азербайджанской стороне в размере 200 миллионов турецких лир (2 млрд рублей или 30 млн долларов). Согласно документу, на эти деньги Азербайджан сможет приобрести продукцию и услуги турецких компаний оборонной промышленности. В начале июля Ильхам Алиев ратифицировал это соглашение, а чуть ранее, в середине июня, азербайджанский министр обороны заявил, что страна намерена закупить у Турции БПЛА.

Согласно заявлениям турецких СМИ, Азербайджан благодаря кредитному траншу намерен также купить у Турции танки Altay и вертолеты ATAK.

Баку находится на седьмом месте по импорту вооружения у Анкары, потратив за 2017-2018 гг. до 100 млн долларов на покупку товаров турецкой военной промышленности.

1 Организация запрещена на территории РФ.