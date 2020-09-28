Владимир Лукин: Конфликт Армении и Азербайджана необходимо заморозить

Конфликт Армении и Азербайджана длится очень долго — и я хорошо помню, как все начиналось. В 1991 году мы специально летали в Нагорный Карабах с Борисом Ельциным, я тогда был председателем международного комитета Верховного совета РСФСР.

Мы летели туда, надеясь урегулировать этот конфликт. Было даже заключено соглашение в Минеральных водах. С тех пор для этих целей были созданы различные механизмы — в частности, механизм с участием ряда западных стран по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Этот конфликт относится к категории замороженных конфликтов. Он заморожен, но иногда вспыхивает — и сейчас мы такую вспышку наблюдаем. Как известно, происходящее в Нагорном Карабахе является следствием давнего спора, давнего территориального конфликта — и попыток разрешить этот конфликт.

Бывали случаи, когда стороны приближались друг к другу в решении этих вопросов, но это всегда оказывалось слишком сложно по внутриполитическим причинам. Ни один конфликт такого рода невозможно разрешить без компромисса, а компромисс невозможен без уступок с обеих сторон.

Как только речь доходила до уступок, сразу возникал вопрос о внутриполитических последствиях для тех, кто ведет переговоры об этих уступках — так этот конфликт стал замороженным. И в таких ситуациях возникает вечная дилемма: что лучше — плохой мир или хорошая война?

Вот сейчас первое может смениться вторым, и в этом, по-моему, нет ничего хорошего. Я не ожидаю, что вспыхнет такая война, в которую придется вмешаться более крупным державам, но я думаю, что пока решения данного конфликта по существу еще не созрели.

Что касается Турции, то она тоже ограничена в своих возможностях. Турция, как известно, мусульманская страна, и в ряде аспектов родственна Азербайджану. Поэтому и позицию она занимает проазербайджанскую.

Более того, мы с вами хорошо знаем историю отношений Армении и Турции, они отягощены очень серьезным историческим кровавым конфликтом. Поэтому Турция — по многим соображениям — не может занимать чисто нейтральную позицию. Однако я бы не сказал, что она заинтересована в «горячих» вариантах развития событий.

Будем надеяться на то, что этот конфликт когда-нибудь будет разрешен. Сейчас его надо вновь заморозить, и дай бог, чтобы это удалось сделать.

Нужно ли пресекать конфликты диаспор в России? Любые межэтнические конфликты нужно пресекать. Наличие миллионов людей, этнически привязанных к Армении и Азербайджану в нашей стране — исторический факт, который не изменишь, поэтому этот вопрос надо регулировать с минимальным применением государственных рычагов. Желательно, конечно, при этом задействовать все факторы национальной политики.