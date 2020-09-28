Кто имеет право на получение двух пенсий в России

Некоторые категории россиян имеют право на получение двух пенсий одновременно. Кто имеет право на данный вид обеспечения и какими законами регулируется предоставление средств, разбирался ФАН.

Ранее адвокат Надежда Ермолаева рассказала, кто в России может одновременно получать две пенсии. В частности, речь идет о военнослужащих: если человек получил военную травму, он имеет право получать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. Такие же правила действуют в отношении ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Как уточнила эксперт, часто возникают вопросы касательно получения двух пенсий военнослужащими: речь идет о трудовых пенсиях и пенсиях за выслугу лет или по инвалидности.

«Эти пенсии совмещаться не могут. Правовых оснований для этого в законах о пенсионном обеспечении сотрудников и о накопительных пенсиях не предусмотрено, а закон о государственном пенсионном обеспечении не регулирует этих отношений», — сказала Надежда Ермолаева в комментарии агентству ПРАЙМ.

Позиция ПФР

Как разъясняли в Пенсионном фонде России, право на получение двух пенсий одновременно имеют следующие категории граждан РФ:

Россияне, которые стали инвалидами вследствие военной травмы;

Участники Великой Отечественной войны. В частности, речь идет о тех категориях ветеранов, которые перечислены в пунктах «а» — «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 закона «О ветеранах»;

Россияне, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Данные категории россиян имеют право на одновременное получение двух пенсий: одна — страховая пенсия по старости, вторая — по инвалидности.

Кроме того, получать две пенсии могут:

Родители военнослужащих, погибших (умерших) во время прохождения службы по призыву;

Родители военнослужащих, умерших вследствие военной травмы;

Вдовы военнослужащих, погибших (умерших) во время прохождения военной службы по призыву;

Нетрудоспособные члены семей некоторых категорий граждан, пострадавших в результате взрыва на Чернобыльской АЭС.

«Для установления права на одновременное получение двух пенсий необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства», — говорится в материалах с сайта Пенсионного фонда.

Сколько россиян имеют право на получение двух пенсий

Около 200 тысяч граждан РФ имеют право на получение двух пенсий одновременно. Об этом ранее рассказывала в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий также отмечала, что для назначения таких выплат должны быть соблюдены особые условия.

«Это особые пенсии, особые условия для их получения. Поэтому я считаю абсолютно справедливым, что люди имеют право на получение двух пенсий», — говорила Светлана Бессараб.

Напомним, с 1 октября пенсии будут зачислять только на карты платежной системы «МИР». Пенсионеры, которые получают выплаты на карты других банков, также будут переходить на карты данной системы.

Кроме того, в октябре некоторые категории пенсионеров смогут получить единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. Узнать об этом подробнее можно здесь.