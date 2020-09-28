Российская пшеница будет экспортироваться в Алжир

Москва, 28 сентября. Алжир станет новым покупателем пшеницы из России. Информация поставках отечественного продовольствия на североафриканский рынок появилась в официальном Telegram-канале Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ.

«Покупателями российской пшеницы являются более 100 стран, в 2019 году поставки стали возможны в Саудовскую Аравию, а на прошлой неделе открылся еще один крупный рынок — алжирский», — говорится в сообщении.

Агроэкспорт подчеркивает, что Россия доминирует в «пшеничной» отрасли. Лидерства удалось добиться благодаря богатому урожаю в 2020 году — на экспорт будет отправлено 37,5 млн тонн продукта.

Сотрудничество Москвы с Алжиром стало возможно из-за засухи во Франции, ранее главном поставщике зерна в североафриканскую страну. Плохие погодные условия снизили экспорт Парижа с 4–5 млн тонн до 1,5–2,5. В Telegram-канале российского ведомства отмечают, что для члена ЕС потеря основного рынка сбыта было «серьезным ударом».

Россия не единственное государство, которое может претендовать на партнерство с Алжиром в этом году. Рекордный урожай Канады и Австралии также подходят под новые требования. Напомним, страна увеличила лимит зерна, поврежденного насекомыми, с 0,1% до 0,5%.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало интервью на тему российско-алжирского экспорта с кандидатом экономических наук Анатолием Тихоновым. Эксперт отметил, что качество отечественной пшеницы повышается с каждым годом.