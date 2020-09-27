Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Горбачев отреагировал на обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе

32
0 Оставить комментарий

Горбачев отреагировал на обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе

Москва, 27 сентября. Экс-президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщают РИА Новости

«Сторонам нужно пытаться наладить отношения, искать путь выхода из кризиса с учетом интересов двух народов», — отметил бывший президент. 

По его словам, если одна из сторон захочет выиграть, то это приведет только к обострению конфликта и столкновениям на многие годы.

Напомним, об эскалации конфликта стало известно в воскресенье. Армения сообщила, что населенные пункты в Карабахе оказались под обстрелом Вооруженных сил Азербайджана. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в регионе.

 

Источник: РИА Новости
Новости партнеров