Горбачев отреагировал на обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе

Москва, 27 сентября. Экс-президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщают РИА Новости.

«Сторонам нужно пытаться наладить отношения, искать путь выхода из кризиса с учетом интересов двух народов», — отметил бывший президент.

По его словам, если одна из сторон захочет выиграть, то это приведет только к обострению конфликта и столкновениям на многие годы.

Напомним, об эскалации конфликта стало известно в воскресенье. Армения сообщила, что населенные пункты в Карабахе оказались под обстрелом Вооруженных сил Азербайджана. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в регионе.