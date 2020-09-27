Донбасс сегодня: ВСУ получили приказ стрелять на поражение, ДНР под минометным огнем

Донбасс, 27 сентября. Украинские войска впервые за два месяца применили минометы. Некоторые командиры ВСУ приказали подчиненным стрелять по противнику. Потери украинской армии в зоне ООС растут с каждым днем. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска впервые с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению перемирия применили запрещенные Минскими соглашениями вооружения — 82-мм минометы. Минометный обстрел поселка Доломитный на Горловском направлении обороны Донецкой Народной Республики привел к уничтожению огнем 15 частных домов.

Кроме того, украинские силовики вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Под обстрел попали два населенных пункта ДНР. Всего же Вооруженные силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Командиры ВСУ получили приказы уничтожать солдат Донбасса

Как рассказали в Донецке корреспонденту Федерального агентства новостей представители Народной милиции, согласно данным разведки, некоторые украинские командиры отдали подчиненным приказы уничтожать противника. Более того, солдатам ВСУ разрешили применять не только стрелковое оружие, но и тяжелое вооружение — 120-мм и 82-мм минометы. Приказ поступил в некоторые части ВСУ за несколько дней до очередных переговоров Трехсторонней контактной группы.

Именно с этим приказом в Донецке связывают минометный обстрел Доломитного, а также увеличившееся количество обстрелов и огневых провокаций. Деструктивные силы внутри украинского государства пытаются всеми силами не дать реализоваться мирным инициативам, считают в Народной милиции ДНР.

Также в оборонном ведомстве республики подчеркнули, что несоблюдение украинскими силовиками режима прекращения огня — результат неспособности команды президента Украины Владимира Зеленского и его ставленников в Генеральном штабе ВСУ влиять на ситуацию в зоне конфликта. Более того, все чаще инициативу на передовых перехватывают так называемые представители «партии войны», которым экс-президент Украины Петр Порошенко даже пообещал компенсировать штрафы за нарушение режима тишины.

Солдаты ВСУ принуждают местных рыть окопы

Солдаты ВСУ принуждают жителей Донбасса рыть окопы. Подобная информация — не новость для зоны Операции объединенных сил, где украинские «освободители» устанавливают свои порядки. Но ранее насильственное принуждение местного населения к возведению украинских позиций не приводило к подрывам. Луганское управление Народной милиции сообщает о взрыве на позициях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе железнодорожной станции «Кондрашевская Новая»

Согласно уточненным данным, на противопехотной мине ПМН-2 подорвался местный житель, которого солдаты ВСУ заставили рыть окопы в ходе дооборудования существующих позиций. Пострадавшему медицинскую помощь оказали в медчасти бригады. В вышестоящий штаб об инциденте также не докладывали, сообщается в Народной милиции ЛНР.

Небоевые потери ВСУ

Несмотря на отсутствие огня со стороны защитников Донбасса по украинским вооруженным формированиям, последние несут потери не меньшие, чем во время активных боевых действий. Это следует из данных разведки ДНР и ЛНР. За минувшие семь дней армия Киева потеряла 30 солдат.

17 военнослужащих — потери северной оперативно-тактической группировки украинских войск, 13 — восточной. Как минимум трое силовиков погибли, остальные получили серьезные ранения. Основными причинами стали подрывы на минных заграждениях, неосторожное обращение с оружием и разборки внутри подразделений. Больше всего потерь в 24-й и 53-й отдельных механизированных бригадах ВСУ.