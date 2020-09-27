Голландский журналист объяснил, почему Россия невиновна в крушении MH17

Амстердам, 27 сентября. Ни Россия, ни ополченцы Донбасса ничего бы не выиграли от крушения малайзийского лайнера MH17, поэтому они непричастны к катастрофе, считает голландский журналист Эрик ван де Бик, его слова приводит издание Bonanza Media.

Международная группа следователей не продвинулась в расследовании авиакатастрофы. По мнению журналиста, следователи пытаются повесить крушение самолета на невиновных.

Даже если обвинители найдут доказательства того, что «Бук» находился в районе населенного пункта Первомайское, это еще не доказывает вину ополченцев Донбасса, считает ван де Бик. Мотива сбить пассажирский самолет с гражданскими лицами на борту у них не было.

«Обвинение заявляет, что MH17 мог быть сбит по ошибке, но это невозможно», — добавляет сотрудник СМИ.

Он пояснил, что на «Буках» установлены предохранители, которые защищают от ошибок при опознании цели.

Журналист отметил, что за эти годы следователи все время искали ответы не в том направлении. А любые альтернативные версии крушения лайнера они отвергали. Не исключено, что следователи не хотят найти виновных в гибели 298 человек.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов заявил, что к крушению MH17 могут быть причастны США и Украина.