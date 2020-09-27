Алиев вводит военное положение в ряде городов Азербайджана с 28 сентября

Баку, 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов страны с 28 сентября.

По словам помощника президента Хикмета Гаджиева, Алиев подписал указ о военном положении. Таким образом от утвердил решение парламента Азербайджана. С 28 сентября в ряде регионов республики вводится комендантский час с 21.00 до 06.00.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян объявил военное положение и мобилизацию резервистов.

Напомним, что в феврале 1988 года, Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 годы, Баку потерял контроль над Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ, куда входят Россия, США и Франция.

Москва неоднократно подчеркивала о необходимости решения карабахского кризиса без кровопролития. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного звонка в Баку. Министр отметил, что российские дипломаты «работают в экстренном режиме».