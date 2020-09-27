Украинский журналист считает, что Ан-26 упал из-за изношенных двигателей

Харьков, 27 сентября. Оба двигателя потерпевшего крушение под Харьковым Ан-26 нуждались в капитальном ремонте, так как были сильно изношены, заявил украинский журналист и главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Журналист ссылается на официальное заключение о состоянии двигателей лайнера. Согласно нему, левый мотор самолета был изготовлен в декабре 1977 года. Капитальный ремонт его последний раз проводился в 1990 году. После него по заключению о состоянии срок службы двигателя истекал в 2003 году — его нужно было повторно отремонтировать или заменить. Так как этого не произошло, Бутусов делает вывод, что мотор был в состоянии крайне изношенности, практически ветхости.

По словам эксперта, проблемы также могли возникнуть и в правом двигателе Ан-26, так как тот за всю свою эксплуатацию подвергался пяти капитальным ремонтам.

«Проще говоря, двигатель был крайне изношен, а его эксплуатация была рискованным делом. В июне 2020-го года ресурс двигателя был продлен специалистами завода «Мотор Сич» до 5 июня 2021-го года на 2550 летных часов. То есть на 800 часов больше, чем было положено документами по эксплуатации в СССР», — подчеркнул журналист.

Бутусов возмущен халатностью инженеров завода, чиновников Минобороны и командования ВСУ, которые допустили до использования один полностью изношенный двигатель и другой в состоянии, близком к аварийному.

«Необходимо проверить состояние двигателей других наших военных самолетов — где еще ресурс продлевают без капремонта, в нарушение предписанных сроков эксплуатации, насколько обоснованы такие решения? Кто дает приказ пренебречь требованиями безопасности и сэкономить на капремонте?» — призывает к бдительности эксперт.

В заключение Бутусов обращается к правительству Украины с просьбой начинать принимать меры, чтобы не наблюдать «вереницы гробов молодых людей».

Напомним, что крушение самолета произошло вечером, 25 сентября, под Харьковом. Жертвами стали 26 человек, самолет разбился во время учений. Ранее ФАН публиковал видео с места происшествия.