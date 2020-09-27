Новые законы октября затронут несколько коронавирусных ограничений

Москва, 27 сентября. С начала октября в России вступят в силу новые законы, отменяющие упрощенные правила, введенные во время пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».

Так, с 1 октября пенсионер сможет получать пенсию только на карту «Мир». Тем, у кого такой карты еще нет, следует оформить ее в том банке, через который происходят выплаты пенсий. Также с начала месяца выплаты пособий на детей будут производиться только на данную карту. Это не касается тех, кто получает выплаты на счет, к которому не привязана карта, или же почтовым переводом.

С 1 октября беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом, введенный из-за коронавируса, отменяется. Теперь выплата, как это было раньше, будет устанавливаться до достижения ребенком возраста одного года. Затем родители должны подать новое заявление сначала на срок до достижения ребенком двух лет, а затем до достижения им трех лет.

Кроме того, обязательно нужно предоставить документы, подтверждающие доход семьи. Так, семьи, среднедушевой доход которых меньше двукратной величины регионального прожиточного минимума, имеют право на выплату.

Также прекращается продление пособий по безработице, введенных в пандемию. Это касается индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта 2020 года, и безработных, утративших занятость после 1 марта этого года.

Еще одно изменение касается кальянов в кафе и ресторанов. Октябрь станет последним месяцем, когда в подобных заведениях можно курить кальян. С 30 октября в отношении всей никотиносодержащей продукции начнет действовать тот же порядок, что и для сигарет. Потом для любителей кальянов должны будут появиться отдельные заведения, в которых запретят продавать напитки и готовые блюда.

Зарплаты бюджетников с начала октября вырастут на 3%.