Армия обороны НКР отчиталась о жертвах в Карабахе

Степанакерт, 27 сентября. Армия обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) отчиталась о жертвах в ходе боевых действий в регионе. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в Facebook о 16 погибших и около 100 раненых.

Представитель ведомства сослалась на заявление заместителя министра обороны НКР Артура Саркисяна. Он сообщил предварительную информацию о потерях в Карабахе.

По его словам, и Азербайджан понес серьезные потери. За считанные часы боевых действий оказались подбиты порядка 30 танков и БМП, около 20 ударных и разведывательных БПЛА, три вертолета.

Саркисян подчеркнул, что личный состав карабахской армии эффективно выполняет свою задачу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье утром сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Минобороны НКР рассказало об ожесточенных боях на линии соприкосновения.

Армения и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение с понедельника особого режима в ряде городов и регионов страны.

Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в Карабахе.