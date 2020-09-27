Названо число пострадавших мирных жителей в Карабахе

Баку, 27 сентября. Власти Азербайджана заявили, что число пострадавших среди мирного населения в зоне карабахского конфликта увеличилось до 14 человек, передает «Интерфакс».

В Генпрокуратуре Азербайджана добавили, что всем раненым оказали медицинскую помощь. Обострение в районе Нагорного Карабаха началось утром 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Ереван сообщает, что азербайджанские военные потеряли четыре вертолета, 15 БПЛА, десять танков и БМП. Минобороны Азербайджана отрицает данные о ликвидации трех танков и двух вертолетов.

Власти Армении объявили о мобилизации резервистов до 55 лет. Премьер-министр Никол Пашинян ввел в стране военное положение.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ситуацию вокруг Карабаха. Он подчеркнул, что необходимо прекратить огонь.

Высокопоставленный российский дипломат отметил, что Москва заинтересована в мирном урегулировании конфликта.