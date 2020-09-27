Армения готова обсудить признание независимости Нагорного Карабаха

Ереван, 27 сентября. Правительство Армении планирует обсудить вопрос независимости Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщение появилось на сайте пресс-службы правительства.

«Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий», — отметил он.

27 сентября Нагорный Карабах стал причиной возникновения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Нагорно-Карабахская республика (НКР) и Армения уже ввели на своей территории военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан в ответ ввел военное положение в части страны.

В данный момент обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Военные действия продолжаются, поступают призывы к началу мирных переговоров. О готовности оказать поддержку Азербайджану официально заявила Турция, чем, в свою очередь, не поспособствовала развязке конфликта.

Федеральное агентство новостей проводит трансляцию событий в Нагорном Карабахе онлайн.