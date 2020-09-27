В Калининградской области объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

Калининград, 27 сентября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил траур по погибшим в ДТП с участием песковоза и рейсового автобуса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Губернатором Калининградской области было принято решение об объявлении в понедельник, 28 сентября, траура по погибшим в ДТП», — сообщили в региональной пресс-службе.

В своем Instagram-аккаунте Алиханов выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших, а также сообщил, что им будет оказана материальная помощь.

Напомним, 27 сентября на трассе Переславское — Янтарный столкнулись грузовик с песком и пассажирский автобус. В результате аварии погибли семь человек, среди которых один ребенок. Еще десять пассажиров пострадали. По предварительной информации, автобус выехал на встречную полосу для обгона.

Как выяснили власти Калининградской области, водитель автобуса был здоров и трезв. Участок дороги, где произошло ДТП, был прямой и находится в нормативном состоянии.

Сейчас трасса перекрыта, всех жителей региона просят ездить в объезд.

В результате аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».