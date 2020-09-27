Баку, 27 сентября. Парламент Азербайджана решил ввести в части страны военное положение из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

Парламент в воскресенье созвал внеочередное заседание в связи с обстрелами на линии соприкосновения в Карабахе. Депутаты обсудили вопрос введения военного положения в ряде городов и регионов страны. Теперь особый режим должен утвердить президент, на это отведено 48 часов.

Нагорно-Карабахская республика (НКР) и Армения уже ввели на своей территории военное положение и всеобщую мобилизацию.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года. В воскресенье боевые действия в очередной раз возобновились. Армения и Азербайджан стали обвинять друг друга в эскалации конфликта.

Как рассказала Федеральному агентству новостей пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, Вооруженные силы Азербайджана ведут прицельный огонь по гражданским объектам Нагорного Карабаха, используя для этого разведывательные дроны. Снаряды уже попали в несколько домов, данные о жертвах и пострадавших уточняются.

ФАН ведет онлайн-трансляцию событий в регионе.