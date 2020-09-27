Погребинский возмущен откровенным враньем Запада о России

Киев, 27 сентября. Известный украинский политолог Михаил Погребинский обвинил Запад в откровенном вранье в отношении России. Об этом пишет «ПолитНавигатор».

Во время специальной пресс-конференции, посвященной вопросам информационной безопасности, Погребинский обратил внимание на то, что речь идет о геополитической стратегии Европейского союза, с помощью которой Брюссель достигает своих целей. Он заметил, что высокопоставленные европейские чиновники не упускают возможности нагло врать, говоря о России и политических методах Москвы.

По словам политолога, западные страны не гнушаются использовать различные запрещенные приемы в информационном противостоянии с Российской Федерацией. Речь идет об откровенной лжи, которую представители США и ЕС умело выдают за истину.

В качестве примера эксперт привел заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об «отравлении» Алексея Навального. Она без зазрения совести солгала, что Россия якобы уже давно занимается отравлением людей, заметив, что подобные случаи были зафиксированы в Грузии и Украине.

«Слушайте, такого наглого и возмутительного вранья из уст высокопоставленного чиновника евробюрократии просто трудно себе представить. Это яркий пример того, что можно сказать абсолютную беспардонную ложь, которая будет размножена», — возмутился Погребинский.

Политический эксперт также заметил, что России необходимо использовать свои информационные инструменты, чтобы оказывать активное сопротивление подобным выпадам со стороны Запада. Москва обладает большим арсеналом медиаресурсов, которые способны уличить Европейский союз и США в фальсификации и подтасовке данных.

Ранее Погребинский объяснил, почему Европа запретила Киеву начать войну против России за Крым. Он обратил внимание на то, что Брюссель на тот момент собирался использовать Украину в своих политических целях.