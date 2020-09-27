Поклонники сочли вульгарным архивный снимок Валерии в коротком платье

Москва, 27 сентября. Певица Валерия опубликовала в Instagram архивное фото со съемок клипа. Поклонники назвали снимок вульгарным.

Валерия всегда нравилась фанатам сдержанностью, интеллигентностью. Она прекрасно держится на сцене, не играя на своей сексуальности.

Образ хорошей матери и любящей жены — часть ее имиджа. Но архивный снимок Валерии показал поклонникам другую сторону певицы.

На фото артистка сидит у воды в коротком красном платье с широко расставленными ногами. Подписчикам не понравились ее серебристые босоножки, «как из секс-шопа».

«Вульгарно! Надо быть скромнее», — сделала замечание поклонница. «И как давно ваша репутация безупречна», — поинтересовалась фанатка. «Самовлюбленная богиня Венера спустилась на землю, но люди ее не приняли», — предположил другой подписчик. «Красивое фото, но не надо было так сильно расставлять ноги», — уверена еще одна фанатка.

Ранее астролог рассказала, что Валерию считают «девочкой-куколкой», но на самом деле она взбалмошная и слегка истеричная особа. Звезда привыкла, что ее супруг Иосиф Пригожин выполняет все ее капризы.