Сатановский: Эрдоган пойдет на все, чтобы разжечь конфликт в Карабахе

Москва, 27 сентября. Руководству Турции невыгодно нападать на Армению, но оно обязательно найдет способ поддержать Азербайджан, заявил директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире радио Sputnik.

Анкаре выгоден этот конфликт, считает эксперт, поэтому Турция выступила с заявлением безоговорочной поддержки Баку. Сатановский считает это прямым следствием деструктивного характера политики Турции.

«От сегодняшнего Эрдогана ничего другого ожидать нельзя. Он стал агрессивен и максимально неконструктивен на всех фронтах, где угодно. Конфликт возник не благодаря Эрдогану, но, безусловно, он постарается сделать все, чтобы его разжечь», — отметил эксперт.

Спикер считает, что Турция никогда первой не пойдет на открытый конфликт с Арменией хотя бы потому, что у нее сейчас достаточно проблем как на мировой политической арене, так и с Россией.

Напомним, что 27 сентября часть населенных пунктов Нагорного Карабаха была подвергнута обстрелу со стороны азербайджанской стороны. Армения ввела военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Командование армии Азербайджана предложило армянскому командованию сложить оружие.

В данный момент конфликт между двумя сторонами накаляется, и члены международного сообщества призывают участников прекратить военные действия и сесть за стол мирных переговоров.

Напомним, что Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в регионе.