В НАТО заявили, что конфликт в Карабахе не имеет военного решения

Брюссель, 27 сентября. Конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения, сторонам следует немедленно прекратить боевые действия. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, передает РИА Новости.

«НАТО глубоко обеспокоен сообщениями о масштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры для мирного урегулирования», — заявил Аппатурай.

Он также добавил, что альянс поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ.

Ранее на необходимость прекращения боевых действий в Карабахе указывали, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, член Совета Федерации Олег Морозов и политик и политолог Семен Багдасаров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Армяно-азербайджанский конфликт из-за Карабаха обострился утром в воскресенье. Вооруженные силы Азербайджана начали наступление в направлении НКР. ФАН следит за событиями в Карабахе онлайн.