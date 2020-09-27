Актер из «Антикиллера» скончался в Москве

Москва, 27 сентября. Актер Никита Логинов, известный зрителю по фильмам «Антикиллер» и «Полумгла», скончался в Москве на 57-м году жизни. Об этом сообщил «Пятый канал».

Артист, помимо съемок в кино и сериалах, работал в столичном театре «Около дома Станиславского», где занимал пост руководителя художественно-постановочной части. Логинову стало плохо, когда он выходил из театра.

Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства трагедии.

Логинов запомнился зрителям по работе над фильмами «ДМБ», «Смеситель», сериалам «Неудача Пуаро», «Ледниковый период» и многим другим.

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