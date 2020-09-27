Вирусологи назвали два сценария развития пандемии в России

Москва, 27 сентября. Вирусологи Анатолий Альтштейн и Александр Чепурнов рассказали, по каким сценариям может развиваться пандемия коронавируса в России. Об этом пишут Ura.ru.

Вирусологи отметили, что по одному из прогнозов рост заболевших можно будет контролировать, но при условии, что россияне будут соблюдать необходимые меры. При худшем раскладе страна может вернуться к майским показателям, когда ежедневно фиксировалось более 10 000 новых случаев заболевания COVID-19.

По словам экспертов, сейчас идет рост заболеваемости, и он будет продолжаться.

«На это, в частности, влияет погода — инфекции активно развиваются при холодной температуре воздуха и высокой влажности. Если будут приняты противоэпидемические мероприятия, то последствия катастрофическими не будут, — сообщил Альтштейн.

Он также добавил, что из-за несознательности граждан заболеваемость будет расти еще быстрее. Вирусолог выразил надежду, что до весенних показателей страна не дойдет не смотря на то, что сейчас заболеваемость угрожающе «зашевелилась».

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов согласился с коллегой. Он подчеркнул, что рост заболевших коронавирусом в ближайший период продолжится, а ситуация будет похожа на мартовскую, когда коронавирус только пришел в Россию.

«Врачи теперь лучше представляют, как лечить больных с COVID, а у населения появилось понимание того, как следует вести себя при пандемии — только это понимание сейчас необходимо «реанимировать», — добавил Чепурнов, а также заявил, что в сфере здравоохранения все не так просто.

По его мнению, потери и осложнения будут по той причине, что не все медики переболели коронавирусом. А если ситуация ухудшится, то в России могут вновь ввести тотальный карантин.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, что самыми опасными местами во время пандемии являются маленькие магазины и общественный транспорт.