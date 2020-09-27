Легкомоторный самолет упал в Волгу в Нижегородской области

Нижний Новгород, 27 сентября. В Кстовском районе Нижегородской области упал в Волгу легкомоторный самолет. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении ФАН.

Очевидцы рассказали, что падение произошло в обеденное время. Самолет летал, но, когда попытался взмыть, рухнул.

«Сейчас рухнувший самолёт несёт по течению - видно только хвост и обломки крыльев, ГИМС будет буксировать его к берегу», — рассказали ФАН очевидцы.

Пока неизвестно, сколько человек находилось на борту, и в каком они состоянии.

Напомним, 21 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе в озеро упал легкомоторный самолет. На борту находилось два человека, никто из них не пострадал.