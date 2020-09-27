Миро раскритиковала Асмус за показ «пупырок» в новом фильме

Москва, 27 сентября. Скандальная блогер Лена Миро жестко раскритиковала актрису Кристину Асмус за показ «пупырок» в фильме режиссера Алексея Учителя «Китобой». Запись появилась в «Живом журнале».

По мнению Миро, главной «движущей силой» в раскрутке этого фильма являются «прелести» Асмус. Блогер напомнила, чем для актрисы закончились съемки в фильме «Текст». Она проявила такой «профессионализм», после которого юморист Гарик Харламов решил с ней развестись.

«Сыграла секс, развелась? Будешь теперь девушкой из секс-чата, на которую смотрит вся команда корабля-китобоя», — заметила Миро.

СМИ писали, что Учитель интересовался у Асмус, готова ли она на откровенные сцены после «Текста». Актриса, не раздумывая, согласилась на его предложение.

Миро ее упрекнула в непоследовательности: после шума, который наделал «Текст», Асмус зареклась не сниматься в провокационном кино. Но не удержалась, чем очень порадовала Алексея Учителя.

Блогер считает, что после еще одного скандального фильма Асмус ждут новые отношения. Она видит прямую связь между карьерой актрисы и ее личной жизнью.

Премьера фильма «Китобой» состоялась в рамках сочинского фестиваля «Кинотавр». Асмус приехала представлять ленту, надев «слишком большие штаны». Поклонники потребовали, чтобы она вернула брюки Харламову.