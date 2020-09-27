Президент Азербайджана заявил о решимости покончить с проблемой Карабаха

Баку, 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о решимости покончить с проблемой Нагорного Карабаха и назвал урегулирование конфликта в регионе исторической задачей Баку. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава республики подчеркнул, что вопрос Карабаха нужно решить в пользу народа Азербайджана.

«Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана», — сказал Алиев на заседании Совета безопасности.

Президент добавил, что не допустит создания «армянского государства» на азербайджанской земле.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу. Он считает, что мир стоит на пороге широкомасштабного конфликта на Южном Кавказе, который выйти далеко за пределы региона. Пашинян, кроме того, призвал международное сообщество применить все возможные рычаги, чтобы удержать Турцию от вмешательства в ситуацию. Анкара, напомним, заняла сторону Баку.

Об эскалации конфликта стало известно в воскресенье. Армения сообщила, что населенные пункты в Карабахе оказались под обстрелом Вооруженных сил Азербайджана. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в регионе.