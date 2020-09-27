В Совфеде считают, что Армении и Азербайджану необходимо начать переговоры

Москва, 27 сентября. Ситуация в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном накаляется, поэтому обеим сторонам необходимо начать переговоры. Об этом заявил член Совета Федерации Олег Морозов в комментарии «РенТВ».

«Это очень драматическая ситуация, которая, судя по всему, переходит те границы, которые были раньше. Понятно, что боевые столкновения гораздо активнее. Это говорит о том, что конфликт выходит на очень серьезную фазу, близкую к полномасштабной войне», — сказал сенатор.

Политик отметил, что самым непродуктивным развитием событий будет разбирательство в том, кого считать виноватым в развязке конфликта. По словам Морозова, этот путь приведет в тупик и поспособствует потере ценного времени.

Член СФ считает, что и Армении, и Азербайджану необходимо немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Только мирные попытки решения вопроса могут привести к политическому разрешению конфликта.

Кроме того, Морозов высказался по поводу вмешательства третьего лица в конфликт. Он подчеркнул, что любая интервенция может быть опасна для всех участников.

«В этот конфликт начали вмешиваться третьи силы. Турция заявила, что готова поддержать азербайджанскую сторону», — сказал Морозов.

От возможного вмешательства в конфликт Турцию уже предостерег премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он призвал Минскую группу ОБСЕ применить все рычаги управления, чтобы оградить Карабах от вмешательства турецкой стороны.

Напомним, 27 сентября власти Армении сообщили о нападении Вооруженных сил Азербайджана на населенные пункты на линии соприкосновения. Нагорно-Карабахская республика (НКР) и Армения ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан в ответ заявляет, что агрессия стала ответной на средоточие ВС Армении в районе Карабаха.

Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в регионе.