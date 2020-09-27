Пашинян попросил удержать Турцию от вмешательства в конфликт в Карабахе

Ереван, 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к международному сообществу с просьбой применить все возможные рычаги, чтобы удержать Турцию от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе. Обращение политика к населению опубликовано на его странице в Facebook.

Пашинян призвал Минскую группу ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта в Карабахе, и международное сообщество обратить внимание на эскалацию в регионе.

Премьер подчеркнул, что мир стоит на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, которая может привести к непредсказуемому результату, выйти далеко за пределы региона.

«Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечение Турции в конфликт», — добавил он.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года. В воскресенье власти Армении сообщили о нападении Вооруженных сил Азербайджана на населенные пункты на линии соприкосновения. Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения и военных уточняется.

Нагорно-Карабахская республика (НКР) и Армения ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Ереван считает, что атака Азербайджана в Карабахе была спланирована заранее.

Напомним, что Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в регионе.