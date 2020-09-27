ВС Азербайджана предложили армянской стороне сложить оружие

Баку, 27 сентября. Командование армии Азербайджана предложило армянскому командованию в направлении Агдере сложить оружие. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на официальный сайт министерства обороны Азербайджана.

«С целью избежания полного уничтожения военного гарнизона ВС Армении расположенного в населенном пункте Агдере и предотвратить рост боевых потерь, командованию гарнизона предложено сложить оружие и сдаться», — сообщило министерство обороны Азербайджана.

Оборонное ведомство Азербайджана предупредило, что «в случае оказания сопротивления, каждое вооруженное лицо будет нейтрализовано».

Также азербайджанская сторона заявила, что обращение с военнопленными и гражданскими лицами будет осуществляться в соответствии с требованиями Женевской конвенции и иными нормами международного права.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу. Он также подчеркнул, что армянский народ полностью поддерживает Карабах и готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана.

Напомним, что Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в регионе.