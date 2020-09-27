В Кировской области провалился под землю дом

Дым-Дым-Омга, 27 сентября. В деревне Дым-Дым-Омга Кировской области под землю провалился дом, передает РИА НаВятке.

Детали происшествия раскрыл главный государственный инспектор Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Дмитрий Попырин.

«В доме никто не проживал. Владелец проживает в другом доме», — рассказал он.

Местные жители считают, что мог случиться карстовый провал, природный процесс вымывания породы. Известно, что недалеко от дома находится озеро, вероятно, карстового происхождения.

Ранее в Самаре обрушилась несущая стена многоэтажного дома. Уточняется, что стена находилась над входом в подвал. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В доме находился только один человек, а упавшая во двор стена никого не задела.