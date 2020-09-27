На Украине завели еще одно уголовное дело против Порошенко

Киев, 27 сентября. Генпрокуратура Украины возбудила новое уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований.

Как пишут украинские СМИ, дело возбудили по заявлению юриста Карины Микитян. Оно касается сговора Порошенко с чиновниками Минфина о предоставлении госгарантий по кредиту заводу «Кузница на Рыбальском». Предприятие являлось одним из крупных активов Порошенко.

В материалах дела указывается, что Порошенко, находясь на посту президента, злоупотреблял своим положением. Он организовал выдачу кредита «Укрэксимбанком» в размере 19 млн долларов. В 2020 году украинский Минфин выплатит по кредиту 3,6 млн долларов, поскольку руководство завода отказалось его погашать.

Кредит был предоставлен в 2017 году, но завод так и не вернул долг. Банк получил средства из бюджета Украины.

По данным адвокатов Порошенко, против него было возбуждено более 50 уголовных дел. Правозащитники экс-президента настаивают, что все дела связаны с политической деятельностью их клиента. Адвокаты убеждают, что это попытки давить на украинскую оппозицию.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Рады Давид Жвания признался в подготовке государственного переворота на Украине вместе с Петром Порошенко. Политик добавил, что неоднократно нарушал закон Украины с целью личного обогащения и захвата власти в стране.