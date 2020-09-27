Беглов заявил, что Петербург во время пандемии развивает внутренний туризм

Санкт-Петербург, 27 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Северная столица на время пандемии COVID-19 сконцентрирована на развитии внутреннего туризма. Сообщение об этом появилось на сайте администрации города.

Беглов подчеркнул важность туризма для города, поскольку доходы от него составляют значительную часть бюджета. При этом именно индустрия путешествий по городу больше всего пострадала во время распространения коронавирусной инфекции. Сейчас эта сфера начинает восстанавливаться, и на нее будет сделан особый акцент.

Туриндустрия города на Неве обеспечивает более 100 тыс. рабочих мест. Летом эта цифра увеличивается до 300 тысяч. С туризмом связаны около 50 отраслей экономики города. В прошлом году Петербург посетили 10,4 млн человек, из них 4,9 млн — иностранные туристы.

«У нас богатейшее культурное и историческое наследие, развитая сфера гостеприимства и транспортная инфраструктура, но главное — это, конечно, люди. В первую очередь гиды и экскурсоводы — те, кто рассказывает туристам о нашем городе, показывает им самые интересные достопримечательности», — отметил Беглов.

Глава города обсудил со старейшинами туристической отрасли вопросы подготовки специалистов. Беглов сообщил, что готов инвестировать в повышение уровня компетентности экскурсоводов и создание центра повышения квалификации работников туристической сферы.

«Крайне важно, чтобы опытные работники сферы туризма передавали молодым коллегам не только свой опыт, но и делились секретами профессионального мастерства», — обратился Александр Беглов к заслуженным экскурсоводам.

Глава Санкт-Петербурга сказал, что ленинградские экскурсоводы еще с советских времен всегда были эталоном этой профессии. И новое поколение гидов не должно отставать от своих легендарных предшественников.

Внутренний туризм в РФ развивается не только в столицах, но и в российской глубинке. Например, село Ферапонтово Вологодской области, признанное одним из красивейших сельских пунктов в мире, тоже ставит в приоритет внутренний туризм для поддержания высокого звания.