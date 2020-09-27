Пашинян: Азербайджан объявил войну армянскому народу

Ереван, 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу. Трансляция обращения ведется в Facebook главы правительства.

Пашинян подчеркнул, что армянский народ полностью поддерживает Карабах и готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана. Кроме того, он призвал международное сообщество не допустить вмешательства Турции в конфликт.

«Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы», — добавил Пашинян.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.

Около 10 тысяч жителей Армении выразили желание вступить в ряды добровольцев для отправки в Карабах. В Минобороны страны отметили, что пока такой необходимости нет.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.