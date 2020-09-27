Турецкий депутат: Анкара не должна подливать масло в огонь в Карабахе

Анкара, 27 сентября. Турция должна перестать подливать масло в огонь в Карабахе. Об этом заявил депутат парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлан в своем Twitter.

Ранее пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара занимает сторону Азербайджана в конфликте с Арменией. В Баку до этого проинформировали, что проводят контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Карабахе.

По мнению Пайлана, в республике необходимо прекратить огонь.

«В Карабахе продолжаются широкомасштабные столкновения между армянскими и азербайджанскими силами. Наша страна должна перестать подливать масло в огонь, потому что в этой войне победителей не будет», — говорится в публикации.

Karabağ’da, Ermeni Azeri güçleri arasında büyük çaplı çatışmalar oluyor.

Ülkemiz, bu yangına benzin döken taraf olmaktan vazgeçmelidir.

Bu savaşın kazananı olmaz!

Ama kaybedeni, Ermeni ve Azeri halkları olacaktır.

Ateşkesin sağlanması için sorumluluk alalım. @TC_Disisleri — Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) September 27, 2020

Ситуация в НКР обострилась в воскресенье утром. Населенные пункты и воинские части в Карабахе подверглись интенсивному артобстрелу с азербайджанской стороны. Президент НКР Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Позднее о том же заявили в правительстве Армении.

В результате атаки ВС Азербайджана появились раненые и погибшие среди мирного населения, в их числе ребенок.

МИД России выразил обеспокоенность в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта и призвал стороны к скорейшему прекращению огня.

Остановить боевые действия призывали и многие эксперты, включая директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова. Он подчеркнул, что в противном случае конфликт может привести к большому кровопролитию.

Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ.