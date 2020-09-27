Турецкий депутат: Анкара не должна подливать масло в огонь в Карабахе

Анкара, 27 сентября. Турция должна перестать подливать масло в огонь в Карабахе. Об этом заявил депутат парламента Турции армянского происхождения Каро Пайлан в своем Twitter.
Ранее пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара занимает сторону Азербайджана в конфликте с Арменией. В Баку до этого проинформировали, что проводят контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Карабахе.
По мнению Пайлана, в республике необходимо прекратить огонь.
«В Карабахе продолжаются широкомасштабные столкновения между армянскими и азербайджанскими силами. Наша страна должна перестать подливать масло в огонь, потому что в этой войне победителей не будет», — говорится в публикации.
Karabağ’da, Ermeni Azeri güçleri arasında büyük çaplı çatışmalar oluyor.— Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) September 27, 2020
Ülkemiz, bu yangına benzin döken taraf olmaktan vazgeçmelidir.
Bu savaşın kazananı olmaz!
Ama kaybedeni, Ermeni ve Azeri halkları olacaktır.
Ateşkesin sağlanması için sorumluluk alalım. @TC_Disisleri
Ситуация в НКР обострилась в воскресенье утром. Населенные пункты и воинские части в Карабахе подверглись интенсивному артобстрелу с азербайджанской стороны. Президент НКР Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Позднее о том же заявили в правительстве Армении.
В результате атаки ВС Азербайджана появились раненые и погибшие среди мирного населения, в их числе ребенок.
МИД России выразил обеспокоенность в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта и призвал стороны к скорейшему прекращению огня.
Остановить боевые действия призывали и многие эксперты, включая директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова. Он подчеркнул, что в противном случае конфликт может привести к большому кровопролитию.
Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ.