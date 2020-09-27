Новый случай заражения бубонной чумой зарегистрировали у границ России

Улан-Батор, 27 сентября. Новый случай заражения бубонной чумой зарегистрировали в Монголии, граничащей с Россией. Об этом сообщило издание «Синьхуа» со ссылкой на Национальный центр зоонозных заболеваний.

Заболела 25-летняя жительница провинции Ховд. Она пожаловалась на плохое самочувствие после того, как съела мясо сурка. Девушку госпитализировали и взяли анализы, которые подтвердили болезнь. 19 человек, которые контактировали с ней, изолировали.

Напомним, что с начала года в Монголии зафиксировали 22 случая предполагаемого заражения бубонной чумой, а также три смерти. Например, 42-летний мужчина, который жил в провинции Ховд, приобрел перед кончиной две тушки сурков.

А в июле представители органов здравоохранения штата Колорадо объявили о первом случае обнаружения бубонной чумы на территории США. Заболевание подтвердилось у белки, которую выловили неподалеку от города Моррисон.

Вспышка была зафиксирована и в Китае, где инфекцией заразились сразу несколько жителей Внутренней Монголии.

Бубонная чума возникает из-за бактерии под названием «чумная палочка», которая при попадании в организм становится причиной опасной инфекции.