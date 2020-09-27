Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Тульской области

Донской, 27 сентября. Выяснились новые детали взрыва пятиэтажки в Тульской области. О самом взрыве рассказало РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В городе Донской Тульской области произошел хлопок газо-воздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного четырехподъездного жилого дома. Пострадал один человек (хозяин), сейчас он госпитализирован», — сообщил источник.

Сообщается, что была повреждена межкомнатная перегородка и остекление.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», в квартире взорвался не газ, а самогонный аппарат. Об этом рассказали очевидцы взрыва. Они же сообщили, что хозяин квартиры в домашних условиях гнал самогон.

Напомним, 23 сентября на стройке в районе Кузьминки города Москвы произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.