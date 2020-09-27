Против протестующих в Гомеле правоохранители применили спецсредства

Гомель, 27 сентября. Правоохранители в Гомеле применили в отношении участников несанкционированной протестной акции слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УВД местного облисполкома.

«Подтверждаю, что применялся слезоточивый газ в связи с тем, что протестующие не хотели реагировать на требования правоохранителей и предприняли попытку радикализации протестной акции, попытались прорвать цепь сотрудников милиции», — сообщили в пресс-службе.

Стражи порядка также использовали светошумовые спецсредства для предупредительных выстрелов в воздух. Оружие не применялось.

В воскресенье в Белоруссии продолжились несанкционированные протестные акции, в том числе в Минске. В центр столицы ко Дворцу независимости в связи с этим прибыла колонна из десяти бронетранспортеров (БТР).

Ранее стало известно, что накануне за несоблюдение закона о проведении массовых мероприятий были задержаны 150 участников несанкционированных акций, 116 из них остаются под стражей.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, его поддержали 80,1% избирателей. За его главного оппонента Светлану Тихановскую высказались 10,1% граждан. Несогласные с итогами голосования по-прежнему продолжают выходить на митинги.