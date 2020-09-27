Пашинян заявил о готовности Армении дать отпор агрессии Азербайджана

Ереван, 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ полностью поддерживает Карабах и готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана. Трансляция обращения ведется в Facebook главы правительства.

«Армянский народ полностью поддерживает Арцах и готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана», — заявил он.

Премьер Армении добавил, что ВС Азербайджана продолжают нести большие потери. Кроме того, он призвал международное сообщество сделать невозможным вовлечение Турции в военные действия. Пашинян не исключил, что эскалация в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.

Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе. Пашинян призвал граждан Армении быть готовыми защищать страну.

Около 10 тысяч жителей Армении выразили желание вступить в ряды добровольцев для отправки в Карабах. В Минобороны страны отметили, что пока такой необходимости нет. Ведомство также опубликовало видео поражения боевых танков ВС Азербайджана на линии соприкосновения в Карабахе.

В воскресенье утром Пашинян сообщил о наступлении азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Он добавил, что азербайджанские ВС бомбят территорию Карабаха, в том числе столицу непризнанной республики Степанакерт.