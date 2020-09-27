Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении «Бригады»

Москва, 27 сентября. Актер и руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков рассказал о том, почему он не будет продолжать сниматься в сериале «Бригада». Об этом пишут «Известия».

«Это не то что скучно, это уже отвратительно: мне 47 лет, а я все буду Саша Белый? Нам не нужно продолжение «Бригады» — отметил актер.

По словам Безрукова, он сыграл «крестного отца» Сашу Белого в 27 лет и был моложе всех исполнителей всех «крестных отцов» в мире. В то время это тешило его честолюбие. Однако спустя столько лет ситуация изменилась.

«Есть первое впечатление, не надо его портить», — добавил он.

Сейчас за плечами Безрукого множество ролей: Витя Сумрак, Есенин, Иешуа, Высоцкий. А скоро выйдет фильм Александра Велединского «Обитель», в котором актер играет «чудовищного», по его мнению, персонажа — Эйхманиса, начальника Соловецкого лагеря особого назначения. Также в скором времени выйдет «Бендер», в котором Безруков сыграл роль Ибрагима Бендера.

Актер подчеркнул, что ему нравится экспериментировать и играть что-то новое.

«Помню, когда мы снимали «Есенина» в Ярославле, кто-то зашел в уборную и нацарапал на стене: «Саша Белый теперь Есенин». Этим, я считаю, все сказано», — сказал артист.

Ранее Сергей Безруков показал поклонникам архивные кадры со съемок «Бригады». Культовый сериал вышел на экраны в 2002 году.