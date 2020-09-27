Супруга Пашиняна прибыла в столицу НКР

Степанакерт, 27 сентября. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян прибыла в столицу Нагорно-Карабахской республики. Об этом она рассказала на странице в Facebook.

«Нахожусь в Степанакерте. Приехала, чтобы поддержать наших арцахских братьев и сестер», — написала Акопян.

В воскресенье стало известно об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Пашинян рассказал, что азербайджанские Вооруженные силы стали бомбить регион, в том числе столицу республики Степанакерт.

Президент НКР Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Такое же решение приняли и власти Армении.

Напомним, что Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в Карабахе. Корреспондент ФАН ранее показал фотографии последствий атаки ВС Азербайджана на столицу НКР. Снаряды попали в жилые дома. Точная информация о жертвах и пострадавших уточняется.