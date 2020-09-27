Лавров обсудил с азербайджанским коллегой обострение в Карабахе

Москва, 27 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил с ним обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил МИД РФ.

Лавров и Байрамов выразили озабоченность обстрелами на линии соприкосновения, которые привели к жертвам среди мирного населения.

Глава МИД РФ подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня. Лавров добавил, что Россия продолжит предпринимать посреднические усилия для стабилизации ситуации в регионе.

В воскресенье Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, глава МИД РФ обсудил обострение в Карабахе с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном. Лавров подчеркнул важность скорейшего прекращения огня.

Армения сообщила о наступлении ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане заявляют, что проводят контрнаступательную операцию по всей линии фронта из-за скопления сил ВС Армении в Карабахе.