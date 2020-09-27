Журавко назвал предпосылки «второго Чернобыля», грозящего миру с Украины

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко назвал ФАН предпосылки «второго Чернобыля», грозящего миру с территории Украины. Политик считает, что ситуация в украинской атомной энергетике близка к катастрофичной. Ранее о возможной катастрофе масштаба чернобыльской заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев, выступление опубликовано на YouTube-канале политика. По словам Мураева, ядерная энергетика Украины находится в «удручающем состоянии»: все регламенты устарели, отрасль работает только на инерции и за счет администрирования.

«Многие эксперты говорят, что «Чернобыль» может повториться», — предупреждает украинский политик.

Коллега Мураева по украинскому парламенту Алексей Журавко давно внимательно следит за ситуацией в ядерной энергетике Украины и знает все ее болевые точки. В комментарии ФАН Журавко перечислил предпосылки катастрофы, «зашитые» в украинской атомной отрасли.

«Первое: на Украине идет тотальное разворовывание средств, которые якобы выделяются на содержание и безопасность атомной инфраструктуры, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Второе: самое страшное, когда такой отраслью управляют непрофессионалы, как это происходит на Украине, где скороспелые неучи заменили профи, а люди с профессиональным опытом либо уже в пенсионном возрасте, либо покинули страну из-за нищенских зарплат».

Кроме того, продукция подрядчиков, которые поставляют запчасти для украинских АЭС, чрезвычайно низкого качества, говорит политик.

«Запчасти для украинских АЭС, как правило, поставляют фирмы-однодневки из серии «Рога и копыта», и это крайне опасно, — говорит Журавко. — Кроме того, серьезная проблема — плохая управляемость отрасли, которую захватили аферисты и взяточники, скрывающие от киевских властей реальное положение дел. Да и местные олигархи ради «бабла» уничтожают то, что еще осталось от отрасли, выкачивая из нее деньги безо всякой отдачи».

По словам Журавко, управленческий хаос в ядерной отрасли Украины серьезно сказывается на безопасности атомных объектов страны. Аварии на украинских АЭС не редкость, а скорее — обыденность, отмечает собеседник ФАН. Кроме того, на безопасности сказывается и политическая ситуация, поскольку в угоду своим заокеанским хозяевам Киев отказывается от советского наследия в ядерной отрасли и вместо российского закупает по грабительским ценам американское топливо для своих АЭС.

«Украина фактически стала полигоном для испытаний американского ядерного топлива, которое не подходит по параметрам для станций, построенных еще в советское время, — предупреждает Журавко. — Так что мой коллега Евгений Мураев прав: вурдалаки, которые заправляют на Украине, в том числе в ядерной энергетике, могут привести мир ко «второму Чернобылю», а, может, и к чему-то пострашнее…»

По словам Алексея Журавко, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно как можно скорее обратить внимание на эту ситуацию.

«Если этого не сделать, и ситуация не изменится, катастрофа неминуема!» — предупреждает экс-депутат Рады.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Последствия радиоактивного заражения огромной территории в результате этой катастрофы ощущаются до сих пор. Расследование показало, что основной причиной трагедии стал «человеческий фактор»: грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом станции.